В инфекционной больнице Сыктывкара лечатся 20 студентов из Египта

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В инфекционной больнице Сыктывкара от коронавируса лечатся 20 иностранных студентов СГУ им. П.Сорокина. Об этом сообщили в Минздраве Коми.

Пациенты поступили в больницу в течение недели. Уточняется, что все заболевшие – граждане Египта. Пациенты находятся удовлетворительном состоянии. В понедельник, 21 июня, в больницу поступил еще один студент. Как передает «Комиинформ», коронавирус у него не подтвердился.

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