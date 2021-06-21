В Коми обнаружен труп 68-летнего мужчины в обгоревшей квартире

Причина пожара устанавливается Фото: Архив "КП"

В Коми произошел пожар в многоквартирном доме, унесший жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Уточняется, что огонь вспыхнул в одной из квартир по Лесной улице в Сосногорске рано утром. По словам очевидцев, огонь полыхал на первом этаже дома. Проснувшиеся от дыма и тревоги квартиранты поспешили эвакуироваться. Так, самостоятельно из горящего здания спаслись 9 взрослых и двое детей. К сожалению, не обошлось без жертв.

После тушение пожара выяснилось, что в огне заживо сгорел 68-летний пенсионер. Сейчас дознаватель МЧС работает на месте ЧП, ему предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

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