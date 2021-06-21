В Коми назначили дополнительные поезда на курорты Кубани

Фото: РЖД

В Коми назначены дополнительные поезда на курорты Краснодарского края и обратно. Об этом сообщает РЖД.

Спрос на поездки растет, и поэтому было принято решение пустить дополнительные поезда в Сочи и Анапу:

из Сыктывкара в Анапу 30 июня, 24 июля, 15, 26 августа, в Адлер – 28 августа;

из Печоры в Анапу 20 июля, в Адлер – 10 августа;

из Сосногорска в Адлер 23 июля;

из Адлера в Печору 31 августа, в Сосногорск – 26 июля, в Сыктывкар – 13 августа;

из Анапы в Сыктывкар 4, 24, 28 июля, 19 августа, в Воркуту – 14 августа.

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