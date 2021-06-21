В Коми горела квартира: пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 20 июня, в Сосногорск горела квартира, в результате чего пострадал 1958 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21:30 на улице Пионерской. В кирпичном доме №1 загорелась квартира. Из здания самостоятельно эвакуировались 16 человек. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они спасли четверых человек. Мужчине 1958 года рождения сотрудники МЧС провели реанимационные мероприятия и передали медикам. В 22:16 пожар удалось потушить. Огонь повредил комнату на площади шесть квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и пять единиц техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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