В Коми приняли решение о праздновании выпускных в школах в условиях пандемии

Стало известно, будут ли праздновать выпускные в регионе Фото: Архив "КП"

Выпускные для 11-классников Коми состоятся, несмотря на сложную эпидобстановку в регионе. Об этом сообщили в Минобразования республики. Уточняется, что отдельного решения об отмене праздника не принималось.

Однако все же ограничения из-за пандемии будут. Так, выпускные балы пройдут изолированно: каждый класс будет праздновать окончание школы по отдельности. Также все присутствующие обязаны будут соблюдать предписанные меры безопасности.

Разделить важный момент смогут вместе с детьми и родители. Оперативный штаб региона принял решение, что взрослые смогут присутствовать на мероприятии.

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