Коми получит 302 миллиона для выплат на детей от трех до семи лет

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Республика Коми получит 302 миллиона 318 тысяч рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Всего в регионы дополнительно направят 55,3 миллиарда рублей. В 2021 году на эти цели уже выделили 199 миллиардов рублей. Однако порядок выплат изменились, поэтому понадобились дополнительные средства. Теперь их размер может быть равен не только половине, но и 75%, а также величине регионального прожиточного минимума на ребенка.

Размер прожиточного минимума в Коми зависит от зоны проживания – северной или южной части республики. Для детей этот показатель установлен в среднем составляет 14 701 рубль. В северной зоне он составляет 17 364 рубля, а в южной – 13 666 рубля.

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы.

Ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум.

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