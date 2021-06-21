В Коми завершены поиски пропавшей в поле 36-летней женщины

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В Прилузье завершены поиски 36-летней местной жительницы. Женщина пропала в заросшем поле во время дороги на пляж. На поиски исчезнувшей были брошены силы отряда СПАС-Коми.

Как сообщает «Комиинформ», в тот день женщины вместе с парой друзей отправилась в деревню Тупеговская. Молодые люди намерены были посетить пляж и позагорать, однако они столкнулись с проблемой: дорога была непроходимой для машин. Тогда они приняли решение оставить автомобиль и идти пешком: впереди – женщина, следом – пара.

Однако через какое-то время пара поняла, что только они вышли к пляжу, а их подруга – нет. Они сразу же сообщили спасателям о происшествии, как только самостоятельные поиски ни к чему не привели. Оказалось, что женщина ушла в другую сторону.

Пропавшая сама вышла к людям у реки Ожин. Она рассказала, что заплутала в болотах и утопила обувь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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