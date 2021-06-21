В вузы Коми станет легче попасть: количество бюджетных мест увеличено

Мест стало больше по сравнению с прошлым годом Фото: архив "КП"

Выпускникам Коми в 2021 году будет легче попасть на бюджетные места в высшие учебные заведения республики. Дело в том, что в регионе увеличено количество мест для бюджетников. Так, в этом году под бесплатное обучение в вузах выделено 2,5 тысячи мест.

Так, желающие получить образование в СГУ им. Питирима Сорокина могут рассчитывать на почти 1,5 тысячи мест. На втором месте по количеству будущих бюджетников – УГТУ. Там есть места для 687 первокурсников. Тройку замыкает СЛИ – 289 мест.

Всего в Коми в этом году из школ выпустятся 4 650 человек.

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