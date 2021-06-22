За избиение ребенка житель Коми отправится в колонию на четыре года

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21 июня Усинский суд вынес приговор Д.Ю. Смирнову за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему из хулиганских побуждений.

В ноябре 2020 года пьяный Смирнов гостил в квартире своей знакомой. Мать ребенка уснула. А мужчина решил «развлечься». Он трижды ударил ногами ребенка по голове и еще раз пнул по ноге.

Смирнова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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