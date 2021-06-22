Многодетная семья из Коми получит квартиру после вмешательства прокуратуры

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Прокуратура добился нормальных условий жизни для многодетной семьи из Эжвинского района Сыктывкара.

Семья, в которой шесть человек, находится в трудной жизненной ситуации. Местная администрация предоставила им квартиру общей площадью 36,9 кв.м по договору найма жилого помещения маневренного фонда.

Однако это не соответствует букве закона, в частности с ч. 1 ст. 106 ЖК РФ.

Суд постановил: администрация Эжвинского района обязана была предоставить жилое помещение маневренного фонда, причем на каждого члена семьи должно быть не менее шести квадратов жилой площади, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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