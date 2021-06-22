Житель Сыктывкара заминировал полицейский участок

Фото: архив КП

Житель Эжвинского района Сыктывкара осужден за заведомо ложное сообщение о терроризме, совершенное из хулиганских побуждений.

Ранее судимый сыктывкарец Кожурин был пьян, когда решил развлечься примитивным и незаконным способом. Он позвонил в экстренную службу и сообщил о том, что в помещении отдела полиции заложена бомба. Причем в этот момент он сам там находился. Видимо, решил понаблюдать, как «они побегают».

Сотрудники полиции и спецслужб немедленно организовали проверку, но бомбы, конечно, не нашли. А вот Кожурина установили.

Подсудимый раскаялся, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Кожурину назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с установлением определенных ограничений, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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