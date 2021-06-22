Индивидуальный предприниматель из Коми заплатит за чужие товарные знаки

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Индивидуальный предприниматель из Сыктывкара торговала в Эжве одеждой с поддельными товарными знаками популярных во всем мире марок «Adidas», «NIKE», «Reebok». По оценке суда, она причинила крупный ущерб компаниям-правообладателям на общую сумму 278 662 рубля 38 копеек.

Женщина с обвинением не согласилась, точнее с размером ущерба. Однако обвинение подтвердило заключением эксперта и показаниями свидетелей.

Суд назначил штраф 100 тысяч рублей в доход государства. Индивидуальному предпринимателю разрешили заплатить его в рассрочку за 20 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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