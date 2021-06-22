В Коми 25-летняя девушка лжебанкирам 200 тысяч рублей

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Жители Коми продолжают попадаться на уловки мошенников, рассказывающих о несуществующих атаках на банковские счета. Причем в большинстве случае граждане знают о подобных видах афер, однако все равно доверяют подозрительным «консультантам».

Так, в полицию в Печоре обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и сказал, что злоумышленники пытаются списать с ее карты денежные средства. Далее уже другой звонивший убедил горожанку перевести имеющиеся у нее сбережения на, якобы, безопасный банковский счет.

Не проверив информацию у настоящих сотрудников финансового учреждения, владелец банковской карты через мобильное приложение перевела под диктовку собеседников на их счет 200 тысяч рублей. После этой операции она не смогла дозвониться до своих помощников, так как их телефоны оказались выключены.

О фактах мошенничества женщина знала из СМИ. Четыре телефона, по которым с потерпевшей связывались «консультанты», зарегистрированы в Москве, и Санкт-Петербурге. Один из них фигурирует в более 40 аферах в отношении жителей столицы России и других городов.

По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия.

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