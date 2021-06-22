Коми попала в очаг аномальной жары в России

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В России выявлены два аномальных очагах, где установилась жара. Речь идет о Европейской и Азиатской частях страны. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха в субъектах превышает норму в 10 градусов.

- Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная, больше 10 градусов аномалия, - цитирует его слова РИА «Новости».

Так, в Коми прогнозируется 32-градусная жара. Вместе с тем республику накроют и ливни. Синоптики также обещают, град, штормовой ветер и грозы.

По прогнозам метеорологов, такая погода продлится в регионе, как минимум, до четверга.

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