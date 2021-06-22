На Коми надвигаются опасные природные явления

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В Коми резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального метеоцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в республике будет небезопасно. По их словам, Коми накроет 32-градусная жара, которая принесет ливни, грозы и порывистый ветер. Так, скорость воздушного потока при непогоде будет 15-20 м/с. Это значит, что ветер может снести неустойчивые конструкции, сломать деревья, а также сорвать крыши с домов.

В целом, в ближайшие три дня, с 22 по 24 июня, в Коми установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха за окном будет +27...+32, на севере - +20...+25 градусов.

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