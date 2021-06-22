Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость22 июня 2021 9:29

С 1 июля жители Коми будут получать сжиженный в баллонах газ с доставкой

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми определены тарифы на сжиженный газ в баллонах. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Уточняется, что теперь цена за 1 кг будет стоить 74,6 рублей. В эту стоимость входит и доставка баллонов на дом. Действовать такие тарифы будут до конца июня 2022 года.

- С 1 июля 2021 года у жителей республики появится возможность получать сжиженный газ в баллонах, с доставкой до своего дома.

Добавим, что в сравнении с действующими тарифами рост на сжиженный газ составил 3,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми с 1 июля подорожают цены на газ (подробности)