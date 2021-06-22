В Коми сотрудника шахты будут судить за гибель двух рабочих

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Начальника участка подготовительных работ №2 шахты «Воркутинская» обвиняют в гибели двух горнорабочих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия произошла 6 марта прошлого года. Горный удар в подземном массиве шахты привел к расстыковке вентиляционного трубопровода. Резко выделившийся метан вытеснил воздух и скопился в тупиковой части выработки. В результате погибли два находившихся там работника. Причиной их смерти стало отравление метаном.

Эксплуатацию вентиляционного трубопровода с существенными недостатками допустил начальник участка. Он знал о состоянии оборудования, но никак не исправил его. Свою вину начальник не признал. Уголовное дело направили в суд.

Этот же работник был одним из трех фигурантов уголовного дела об аварии, которая произошла на шахте «Воркутинская» 11 февраля 2013 года. В результате погибли 19 горнорабочих, еще один получил тяжкий вред здоровью. В марте 2019 года это уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

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