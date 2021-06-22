В Коми 15-летний байкер устроил ДТП и скрылся с места аварии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми за минувшие сутки произошли две аварии с участием подростков 15 и 16 лет. Объединяет ДТП те факты, что ребята нарушили правила ПДД и ездили на питбайках без прав. Подробности аварий рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Как уточнили в дорожной инспекции, первый случай произошел в селе Выльгорт. Подросток на питбайке врезался в SsangYong Actyon на улице Гагарина и поспешил скрыться. Уточняется, что 15-летний мальчик выехал на встречную полосу.

Все же виновник ДТП был найден. Осмотревшие его медики заключили, что подросток получил серьезные травмы головы, многочисленные ушибы и ссадины. Возможно, последствий можно было бы избежать, если мальчик не пренебрегал правилами безопасности и был в шлеме.

Аналогичный случай произошел в Сысольском районе. Подросток за рулем «Иж Планета 3» наехал на впереди едущий мопед, управлял которым его ровесник 16 лет. Пострадавший в аварии был госпитализирован с травмой ноги. Позже выяснилось, что виновник ДТП был без прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Инте 22-летний мотоциклист без прав въехал в дерево (подробности)