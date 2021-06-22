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По состоянию на вторник, 22 июня, в Сыктывкаре шестеро дошкольников болеют коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в сыктывкарских детских садах работают 4522 человека. 39 из них (0,86%) заболели ОРВИ, еще 14 (0,31%) – коронавирусом. В эти учреждения ходят 19 779 детей. 857 из них (4,33%) заразились ОРВИ. Кроме того, еще у шестерых дошкольников подтвердился коронавирус. Уточняется, что это 0,03% от общего количества детей, посещающих детсады.

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