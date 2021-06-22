В Коми в аварии погиб 33-летний житель Башкирии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми трагически погиб 33-летний уроженец Башкирии. Мужчина скончался от травм, полученных в результате аварии. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Известно, что авария случилась глубокой ночью 22 июня на улице Мира. Мужчина за рулем «девятки» не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате столкновения с каменным ограждением машину опрокинуло в кювет. Водитель погиб на месте ДТП до приезда медиков.

Известно, что на ВАЗ-21093 были башкирские номера. По данному факту начато разбирательство.

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