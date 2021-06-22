В сотнях домов Сыктывкара отключат водоснабжение в июле

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В Сыктывкаре с 5 по 13 июля отключат воду. Об этом сообщается на сайте регионального филиала «Т Плюс». Причина массового отключения воды является масштабное испытание гидравлических сетей.

Работы будут проводиться на котельных «Школьная», «Серова», «Кочпон», «Кутузова», а также участок магистральной теплотрассы № 1. Их проверят на плотность и прочность, говорится в сообщении. Массовая проверка сетей позволит вовремя устранить все дефекты и избежать коммунальных аварий в будущем.

С полным список адресов можно ознакомиться здесь.

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