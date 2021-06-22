Из-за долгов Вуктыл остался без горячей воды

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Из-за высокой задолженности Вуктыл остался без горячей воды. Об этом сообщает ООО «Аквасервис».

Горячую воду отключили во вторник, 22 июня, в 11:00. В компании объяснили такую меру невозможностью оплаты услуг агентам, связанной с большой задолженностью населения. Поэтому ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» прекратил поставку газа на центральную котельную города. Это привело к прекращению подачи горячей воды в город.

В «Газпром межрегионгаз Ухта» рассказали, что котельная компании «Аквасервис» была отключена от газа за долги. Счета не оплачивались с марта 2020 года. Как передает БНК, просроченная задолженность составила 104 миллиона рублей.

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