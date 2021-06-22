Из Сыктывкара можно будет улететь в Турцию

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Сыктывкар стал одним из городов, откуда со вторника, 22 июня, можно летать в Турцию. Об этом сообщили в Росавиации.

Как сообщалось ранее, российская делегации посетила Турцию. После этого было принято решение о восстановлении регулярного и чартерного авиасообщения между двумя странами. Сообщалось, что частота маршрутов останется такой же, как и до его приостановки. В Росавиации сообщили, что полеты разрешили выполнять со вторника, 22 июня. Федеральный оперштаб выбрал 32 города, из которых можно будет летать в Турцию. Как передает ТАСС, в их число вошел и Сыктывкар.

На сегодняшний день рейсы из столицы Коми на турецкие курорты пока еще не сформированы. Ожидается, что в ближайшее время туроператоры подготовят свои предложения. Это должно произойти после согласования с авиакомпаниями. Как передает «Комиинформ», пока сыктывкарцам предлагают туры с различными пересадками.

По данным турецких СМИ, только сегодня в Анталью должны прибыть более 12 тысяч туристов из нашей страны. В Российском Союзе туриндустрии заявили, что россияне предпочитают отдыхать именно за рубежом. По мнению туристов, пока отечественные курорты не могут обеспечить должный уровень сервиса. Как передает «Эхо Москвы», в Ассоциации туроператоров России не исключают, что до конца сентября в Турции отдохнут до 3 миллионов наших соотечественников.

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