Сыктывкарец пытался купить собаку и лишился 15 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сыктывкаре местный житель 1996 года рождения пытался купить собаку и лишился 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек увидел в сети объявление о продаже французского бульдога. Сыктывкарец связался с продавцом и заплатил ему 3 тысячи в качестве первоначального взноса. Для окончательной покупки, а не просто брони, собеседник отправил ссылку. Сыктывкарец перешел по ней, и с его банковской карты было списано еще 12 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Сыктывкарец понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о кража, совершенная с банковского счета. Ведется расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался продать квартиру и перевел мошеннику 30 тысяч (подробнее)