Житель Сыктывкара погиб при загадочных обстоятельствах

Фото: «ЛизаАлерт» Коми

«Найден. Погиб», - такое сообщение появилось вчера в 20:06 на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Коми об объявленном ранее в розыск Разумове Алексее Владимировиче.

Поиски 46-летнего мужчины из Сыктывкара волонтеры объявили 19 июня, хотя исчез он еще 7 июня. Подробности поисков и страшной находки неизвестны. Необычно и то, что на странице отряда в соцсети «ВКонтакте» под постами о розыске и гибели нет ни одного комментария.

Высокий кареглазый мужчина словно растворился на просторах Коми. Сочувствуем родным и близким.

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