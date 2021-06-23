Президент Владимир Путин поздравил ветерана из Коми с 90-летием

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Персональное поздравление от президента России Владимира Путина вручили труженице тыла, ветерану труда, жительнице села Коми Анне Михайловне Вокуевой в день 90-летия.

Приятную весть принесли из районной и поселковой администрации. Они застали юбиляра в добром здравии и хорошем настроении.

Анна Вокуева родилась в селе Мохча Ижемского района Коми. Здесь и прожила всю свою жизнь. Вместе с супругом, тоже местным жителем, они вырастили четверых сыновей и четырех дочерей. Сейчас у именинницы уже 17 внуков и 22 правнука, сообщает администрация Ижемского района.

Анна Михайловна специально для дорогих гостей спела частушки. По ее словам, песни помогают ей всю жизнь. А в ней было немало тяжелых и страшных моментов. Чего стоит одно известие о начале Великой Отечественной, которое застало её десятилетней школьницей. На этом с учебой пришлось закончить. И всю оставшуюся жизнь она работала: дома по хозяйству, в поле, в телятнике.

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