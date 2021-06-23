Предприниматель из Коми отправился в колонию за незаконную рубку леса

Фото: архив КП

Предпринимателю из Коми дорого обошлись махинации с документами на право вырубки леса.

Еще в 2015-2016 годах он уговорил трех жителей села Прилузского района оформить официально право на заготовку древесины для строительства жилья. Дома возводить они и не собирались, а передали документы ушлому предпринимателю. И тот вырубил за два года 450 кубометров древесины и продал их.

По оценке суда и следствия, ущерб государственному лесному фонду составил 3,1 млн рублей. А это считается особо крупным размером незаконной рубки лесных насаждений.

Теперь мужчина отправится в колонию на 2 года. Так решил Прилузский районный суд, сообщает прокуратура Коми.

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