В Сыктывкаре три выпускника сдали профильную математику на 100 баллов

Три сыктывкарца сдали ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов Фото: Архив "КП"

Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Трое школьников из Сыктывкара Егор Куликов, Владислав Васильев и Владислав Рыбаловкин смогли получить наивысший балл за экзамен - 100. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минобра. Они поделились секретом успешной сдачи ЕГЭ.

По словам Владислава Рыбаловкина, при подготовке к экзаменам важно определить свой изначальный уровень знаний и отталкиваться от него. Он также отметил, что выпускникам следует учиться правильно распределять время на каждое задание, ведь на ЕГЭ его все время не хватает, говорит он.

Его тезка же считает, что главный ключ к успеху - это учитель-наставник, который не даст расслабиться и будет направлять в нужное русло.

У выпускников сейчас большие планы. Все они намерены поступать в вузы за пределами Коми.

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