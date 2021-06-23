В Сыктывкаре горожане возмущены способом выгула собаки, которая часами сидит без воды

Фото: Анна ИШМУХАМЕДОВА

Жители Сыктывкара заметили странный способ выгула собаки. Хозяин животного привязывает его к железной палке и уходит на 3-4 часа, оставляя пса сидеть одного на жаре без еды и воды. Фото привязанной собаки появились в социальных сетях.

- Каждый день привязывают собаку в Эжве на Комарова, 3. Без воды, без еды сидит подолгу. Не можем поймать хозяев, как не посмотрим в окно - сидит, много кто ей воды приносит, один мужчина даже кормил, - пишет автор фото Анна.

По ее словам, она пыталась поговорить с хозяином собаки и попросить не мучать животное. Однако разговор можно считать безуспешным: мужчина заявил, что и дальше продолжит так выгуливать собаку. Угрозы вызвать участкового также не имели должного эффекта.

- Встретила хозяина, сказала, не привязывать больше , на что он ответил, что и дальше будет это делать. Я заявила, что вызову участкового. Он лишь ответил: «Вызывайте, с удовольствием с ним пообщаюсь», - рассказывает девушка.

Пост Анны собрал сотни комментариев горожан. Все сходятся на мнении, что такой способ выгула собаки недопустим. Многие даже согласны забрать спаниеля, если он мешает хозяевам.

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