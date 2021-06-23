В Коми жители города нашли опасный для жизни людей люк

Фото: «Моя Воркута»

В Воркуте родители маленьких детей и простые горожане обеспокоены состоянием канализационного люка на Аллее Пионеров. Дело в том, что глубокая дыра находится в ненадлежащем состоянии - крышка люка снята, а рядом лежат доски и куча мусора.

- Открытый, обвалившийся люк. Глубокий колодец с водой на дне, полный бревен, веток, мусора, бетонных осколков. Все это в непосредственной близи от тренажеров. Родители, будьте внимательны, - пишет автор красноречивых фото.

Данный пост вызвал шквал негодования у горожан. По их словам, коммунальные службы должны оперативно реагировать на такие объекты до того, пока не произошло несчастье. К тому же, сейчас дети много гуляют на свежем воздухе во время каникул, а их родителям очень не хочется видеть травмированных чад.

- Началось лето, школьники гуляют, многие без родителей. Интересно, зароют-закроют эту находку для любопытных искателей приключений только по факту, не дай Бог, очередного несчастного случая?, - задается вопросом автор поста.

К счастью, администрация Воркуты вовремя заметила фото и сообщила, что колодец уже закрыт и безопасен.

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