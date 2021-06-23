Под Сыктывкаром опрокинулся грузовик Scania

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В Сыктывдинском районе опрокинулся большегруз Scania. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел на разбитой дороге Зеленец – Парчег. Большегруз Scania съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Водители рассказали, что по этой дороге ходит общественный транспорт. По словам автолюбителей, дорога настолько разбита, что машинам приходится ехать по обочинам. В ГИБДД факт происшествия с большегрузом подтвердили. Как передает «Комиинформ», в результате случившегося никто не пострадал.

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