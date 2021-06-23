В Коми иномарка сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 22 июня, в Сосногорске Geely Atlas сбил женщину 1954 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 16:30 в Нижнем Одесе. Мужчина 1960 года рождения выезжал со двора дома №10 по улице Ленина за рулем Geely Atlas. Поворачивая налево, водитель сбил женщину 1954 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате пострадавшая получил ушиб. Госпитализация женщине не потребовалась.

Водитель Geely ранее привлекался к ответственности 17 раз, в течение года – восемь раз. В частности, мужчина не предоставлял преимущество пешеходам и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал (подробнее)