В Коми 31-летний ревнивый мужчина зарезал своего соперника

Убивший своего соперника житель Печоры отправится в места лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Коми вынесли приговор 31-летнему жителю Печоры. Мужчина зверски расправился со своим соперником. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Как уточняет ведомство, конфликт возник на любовной почве. Осужденный расстался со своей девушкой, которая начала встречаться с другим молодым человеком. Попытки вернуть любимую житель Печоры не оставлял и решил подарить экс-возлюбленной подарок на 14 февраля. Девушка принял знак внимания и решила отблагодарить бывшего бойфренда ответным подарком на 23 февраля. Однако возвращаться к мужчине девушка не была намерена.

На следующий день, 24 февраля, отвергнутый молодой человек пришел к своему сопернику и молча достал нож. В тот день молодой человек погибнет от многочисленных травм и кровопотери. Судмедэксперты при осмотре тела найдут 33 колото-резанные раны.

- Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. В содеянном молодой человек раскаялся, вину признал полностью, - заключили в прокуратуре.

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