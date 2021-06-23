В Коми при странных обстоятельствах пропал мужчина

В Прилузском районе при неочевидных обстоятельствах пропал 37-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Тупеговская.

На «старом пляже» купались и выпивали трое мужчин. Пока двое из них разговаривали, третий куда-то пропал. При этом никто из отдыхающих на пляже не видел, куда тот делся и находился ли в воде. На берегу остались документы и телефон мужчины, а кроссовки и шорты исчезли. Друзья мужчины обошли берег, осмотрели местность, но так и не нашли его. Дома мужчина также не появлялся.

К поискам подключились полицейские и спасатели. Как передает «Комиинформ», пока достоверных сведений о том, что местный житель мог утонуть, нет. Полиция опрашивает односельчан, спасатели ожидают заявку на проведение поисковых работ на воде.

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