В Коми осудили жителей республики за лживые показания

В Печоре лжесвидетели по уголовному делу о распространении наркотиков привлекаются к уголовной ответственности Фото: Архив "КП"

Печорская межрайонная прокуратура проанализировала показания, данные в суде свидетелями по одному из уголовных дел о сбыте наркотических средств. В ходе рассмотрения этого дела ряд свидетелей изменили данные на стадии предварительного расследования показания, пояснив, что они никогда не приобретали наркотики у подсудимых.

После вступления приговора в законную силу Печорская межрайонная прокуратура провела проверки, по результатам которых в орган предварительного следствия направлены постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании указанных свидетелей по ст. 307 ч. 1 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

По результатам изучения представленных прокуратурой материалов ОМВД России по г. Печоре возбуждены уголовные дела. Три из них – в отношении 42-летней женщины и мужчин 34 и 36 лет направлены в суд с ходатайствами о прекращении уголовных дел и применении к лицам мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Причиной принятия данных процессуальных решений явились полное признание вины, отсутствие судимостей, а также заглаживание вреда путем принесения извинений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В квартире интинца развернулся целый притон по производству наркотиков (подробности)