Заблудившийся житель Коми четыре дня не мог выбраться из леса

Заблудившийся житель Ухты 1987 года рождения четыре дня не мог выбраться из леса. Он потерялся в Сосногорском районе.

Мужчина пропал у заброшенной деревни. Такое сообщение поступило спасателям во вторник, 22 июня. Ухтинец дозвонился до супруги. Он рассказал, что ехал на машине, вышел в туалет и заблудился.

В район деревне Лемью выехали спасатели. Они обнаружили мужчину на грунтовой дороге в три часа ночи. Спасатели накормили ухтиница, и тот рассказал им другую версию случившегося. Выяснилось, что мужчина катался на машине со своими приятелями. При этом отдых сопровождался употреблением алкоголя. В какой-то момент ухтинец очнулся на болоте. По лесу он плутал четыре дня. Как передает «Комиинформ», мужчину отвезли на вокзал.

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