В Коми плотность населения сократилась в 1,5 раза

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В Коми сократилась плотность населения, сообщает Минприроды. Данный показатель уменьшился в 1,5 раза за 30 лет.

Больше людей обитает, как и предполагалось, в Сыктывкаре. В столице региона на один квадратный километр приходится 346 человек. А вот самая незаселенная территория республики - это Усть-Цилемский район. Тут на одного жителя приходится аж четыре квадратных километра.

В целом, территория Коми относится к слабозаселенным. Средняя плотность населения составляет 1,95 человека на квадратный километр.

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