В Сыктывкаре снова будут искать пьяных водителей

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В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции снова будут искать пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми

С 25 по 27 июня в республиканской столице пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». По вечерам в Сыктывкаре будут проводиться массовые проверки автотранспорта. Целью этих мероприятий будет пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. В первую очередь это пьяное вождение. Согласно законодательству, нарушителям грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде водителю грозит уголовная ответственность.

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