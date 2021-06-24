Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер и его подельники заплатят 64 миллиона

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«Корпорация по развитию Республики Коми» через суд потребовала от экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и трех его подельников выплатить причиненный компании ущерб. Акционерное общество и суд оценили его в 64 миллиона и 26 860 рублей.

Напомним, бывший глава Коми уже давно отбывает наказание за ряд преступлений. И суды продолжаются. В частности, Верховный суд Коми будет рассматривать очередную апелляцию.

На этот раз в деле фигурирует Сыктывкарский промкомбинат, при продаже которого сумма сделки была завышена. На те самые 64 миллиона «с хвостиком». Приговор вступил в законную силу 10 июня 2019 года.

По решению суда, сумма ущерба будет взыскана с четырех ответчиков солидарно, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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