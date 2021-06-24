Житель Коми ответит в суде за унесенные ветром деньги

Фото: архив КП

В суд отправилось дело 44-летнего жителя Усть-Вымского района Коми. Он обвиняется в грабеже, совершенном при весьма необычных обстоятельствах.

В апреле 2021 года мужчина со своей знакомой весело проводили время, то есть пили, в канаве возле дома в селе Кожмудор. Такой вот пикник на обочине.

Мужчине потребовались деньги. Дама согласилась одолжить тысячу.

Когда она вытаскивала из кармана деньги, подул ветер и разметал купюры. Собутыльник не растерялся: быстренько их собрал и… сбежал.

Как позже выяснилось, в джинсах выпивающей на обочине женщины было сумму 6 тысяч рублей. Она звала потерянного товарища и просила вернуть деньги. После его побега оскорбленная его поведением женщина обратилась в полицию.

Результат: обвинение в грабеже. Дело передано в суд. Вину в содеянном мужчина признал, однако причиненный ущерб не возместил, уточняет прокуратура Коми.

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