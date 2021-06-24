Житель Коми осужден за убийство племенника

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Приговором Ижемского районного суда местный житель получил 8 лет лишения свободы за умышленное причинение смерти.

Конфликт между 57-летним мужчиной и его 37-летним племянником произошел 30 января 2021 года в деревне Большое Галово Ижемского района. Фигурант нанес родственнику удар ножом в живот. От полученного ранения и массивной кровопотер потерпевший скончался на месте.

Подсудимый вину признал полностью, от дачи показания отказался, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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