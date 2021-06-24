Инженер сыктывкарского водоканала осужден на 9 лет за взятку

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Инженер-инспектор «Сыктывкарского Водоканала» несколько лет промышлял взятками, пока не оказался на скамье подсудимых.

Рабцевич Д.Л работал в службы главного энергетика ОАО с 6 февраля 2014 года по 31 мая2020 года. Как установил суд он получил лично от владельца одного из ресторанов Сыктывкара 660 тысяч рублей за попустительство по службе. Он несколько месяцев выявлял на инспектируемом объекте нарушения, но скрывал их. В частности речь идет о вмешательстве в приборы учета воды.

За аналогичные действия, точнее – бездействие, Рабцевич Д.Л. получил еще не одну взятку от коммерческий предприятий столицы Коми. Их размер варьировался от 10 до 100 тысяч.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал частично, дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Также по некоторым статьям он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговором Сыктывкарского городского суда ему назначено 9 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1,4 млн руб. в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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