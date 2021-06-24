Жители Коми с 1 июля смогут подать заявление на новые пособия

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С 1 июля в России начинается прием заявлений на новые пособия, ранее анонсированные президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о денежных выплатах для беременных женщин и родителей-одиночек с детьми от 8 до 16 лет.

Сообщается, что обращение можно заполнить как заочно – на портале Госуслуг, так и очно – в отделении ПФР. Важным фактором является доход семьи - он не должен быть выше прожиточного минимума региона, в котором живут заявители.

Сумма выплаты в каждом субъекте страны разный: он зависит от размера прожиточного минимума. Так, беременные, ставшие на учет до 12 недели, будут получать 50% от прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного, а родители-одиночки – 50% от размера детского ПМ.

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