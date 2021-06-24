На Коми обрушится штормовой ветер

Фото: pexels.com

В Коми прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ЦГМС.

По данным синоптиков, 25 июня, в пятницу, в республике разбушуется ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. Также метеорологи обещают жителям региона грозы и дожди.

В этот день температура воздуха на юге поднимется до +31 градуса, на севере - до +20, а в остальных регионах Коми ожидается, что столбик термометра покажет максимум +25 градусов.

Жителей Коми просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная жара, ливни и грозы продолжают править бал в Коми (подробности)