На Коми обрушится штормовой ветер

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В Коми прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ЦГМС.
По данным синоптиков, 25 июня, в пятницу, в республике разбушуется ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с. Также метеорологи обещают жителям региона грозы и дожди.
В этот день температура воздуха на юге поднимется до +31 градуса, на севере - до +20, а в остальных регионах Коми ожидается, что столбик термометра покажет максимум +25 градусов.
Жителей Коми просят соблюдать меры безопасности и быть осторожными.
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