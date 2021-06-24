В Коми 12-летняя девочка попала под колеса отечественной легковушки

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Семейная поездка на велосипедах закончилась для жителей Емвы неприятностями. На 12-летнюю девочку во время прогулки наехал 33-летний водитель отечественной легковушки. Подробности ДТП раскрыли в ГИБДД по Коми.

Сообщается, что авария произошла на улице Мечникова. Мужчина за рулем «четырнадцатой» сбил юную велосипедистку. К счастью, удар был не сильный, и подросток отделалась испугом и легким ушибом.

По данному факту начато разбирательство.

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