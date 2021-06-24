В Коми поймали водителя с поддельными правами

Фото: ГУ МВД России по РО

В Усинске поймали водителя 1982 года рождения с поддельными правами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На улице Кооперативная сотрудники ГИБДД остановили автогидроподъемник АГП-1804. За рулем был мужчина 1982 года рождения. Он показал полицейским водительское удостоверение на своё имя. При проверке выяснилось, что документ числится за другим человеком.

Оказалось, что мужчину лишили прав в 2019 году за то, что он повторно сел за руль пьяным. Водитель дал признательные показания, и на него завели уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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