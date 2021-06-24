В трех районах Коми отменен режим ЧС, введенный из-за аварии на нефтепроводе

Фото: пресс-служба ООО "Лукойл"

В Коми отменен режим ЧС, введенный из-за разгерметизации нефтепровода в районе Ошского месторождения. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале республики. Режим действовал на территории трех районов региона - Усинска, Ижемского и Усть-Цилемского - с 17 мая.

В документе говорится, что все последствия разлива нефти были устранены. Также уточняется, что угрозы дальнейшего распространения отходов нет.

Напомним, что утечку заметили еще 11 мая. После первых же сообщений работники и специалисты приступили к устранению последствий.

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