В Коми ограничат продажу алкоголя в День молодежи

В Коми на День молодежи запретят продажу алкоголя Фото: Архив "КП"

В Коми 26 и 27 июня нельзя будет купить алкоголь в розницу. Запрет на продажу спиртного введен из-за празднования Дня молодежи. Однако кафе, бары и рестораны реализовывать продажу алкоголя все же смогут.

Напомним, что в Коми действует запрет на реализацию спиртных напитков 1 июня, 27 июня, 8 июля, а также 1 сентября.

Добавим, что к нарушителям закона будут применены штрафы. Их размеры колеблются от 20 тысяч до 40 тысяч рублей на должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

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