Рейс Москва – Сыктывкар задержан из-за аномальной жары

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Рейс Москва – Сыктывкар из международного аэропорта «Шереметьево» задерживается. Причиной сдвигов в графике стала аномальная жара, которая установилась в ряде регионов, в том числе и в столице России.

На борту самолета должна была лететь зампредседателя правительства Коми Ирина Бахтина. О задержке рассказала именно она в социальных сетях.

– Официальная версия – аэропорт не справляется с нагрузкой из-за высокой температуры воздуха. Сегодня всего-то +32, вчера в городе, говорят, доходило до +37, – написала она.

Бахтина также отметила, что к аномальным природным явлениям, о которых говорят годами, все же никто не был готов.

Как сообщает БНК, сейчас в онлайн-табло аэропорта сообщается, что указанный рейс был передвинут на 10:03. Актуальный статус – в полете.

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