Депутаты Коми одобрили новые выплаты многодетным семьям

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Депутаты Госсовета единогласно поддержали новый законопроект, предлагающий выплаты на покупку нового автомобиля и подготовку ребенка к школе. Решение было принято на сегодняшнем заседании в парламенте.

Предполагается, что поддержку получат многодетные семьи, воспитывающие семь и более детей до 18 лет.

Так, на помощь к сборам к школе на каждого ребенка будет выделено по пять тысяч рублей. Возрастной ценз - от 6 до 18 лет.

Что касается социальной выплаты на покупку машины, то ее размер составит 1,2 млн рублей. Уточняется, что семья для получения пособия должна проживать в Коми не менее 5 лет, а автомобиль, который она хочет приобрести, должен быть отечественного производства.

Срок предоставления мер социальной поддержки установлен до конца 2023 года. Выплаты начнут действовать с 1 августа 2021 года (подготовка к школе) и с 1 сентября 2021 года (покупка транспорта).

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